(Di lunedì 11 dicembre 2023) Cri timori tra gli alleati degli Usa per una vittoria di Donaldche potrebbe portare al ritiro di Washington

Altre News in Rete:

Allarme sicurezza

Siamo il terzo Paese al mondo più colpito da attacchi ransomware, e il primo in. Ormai, viviamo in un contesto di "assume the breach", consapevoli o meno dell'inevitabilità di cadere vittime ...

Gb: allarme super droghe sintetiche, 54 morti censiti in 6 mesi - Europa - Ansa.it Agenzia ANSA

Europa in allarme per il Trump bis: cosa succede se gli Usa escono dalla Nato ilGiornale.it

Dal Regno Unito arriva un allarme su delle droghe sintetiche più letali di fentanyl ed eroina

Dal Regno Unito arriva un allarme su delle nuove droghe sintetiche potenziate provenienti dall'Asia, che hanno causato almeno 54 morti in sei mesi.

Allarme rientrato per Kvaratskhelia: si sta allenando in gruppo, Osimhen invece è out

Allarme rientrato per Kvicha Kvaratskhelia. Almeno sembra così stando all'inizio della seduta odierna d'allenamento, alla vigilia della sfida decisiva contro il Braga: il georgiano è sceso in campo ...