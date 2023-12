Equitazione | inaugurate a Roma le aree tecniche Sir La Farnesina

Leggi su sportface

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Uno dei templi dell’rinasce. Sono state, infatti, ledello storico circolo SIR La, uno dei centri dipiù prestigiosi e antichi d’Italia, Stella d’Oro al merito sportivo, massima onorificenza conferita dal Coni ad un circolo. “Servono un sogno, una visione e uno spirito mecenatesco. Questo rappresenta un valore aggiunto per tutti noi e per tutto il Paese”, le parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò, nel ricordare come il SIR Lasia una delle grandi eccellenze italiane. Un progetto di riqualificazione e ristrutturazione iniziato nel 2020 – con 3 campi esterni e un campo coperto da 1.800 mq, 113 box, 6 lavaggi cavallo, una giostra coperta, 5 sellerie, armadietti per gli atleti e magazzino per ...