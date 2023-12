Episodio fantasma in Juventus-Napoli | manca un rigore clamoroso alla squadra di Mazzarri | VIDEO

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Il big match del campionato di Serie A trasi è concluso sul risultato di 1-0 con un gol realizzato dal difensore Gatti. Ladi Massimiliano Allegri si conferma sempre più una candidata e si preannuncia un testa a testa con l’Inter per la vittoria dello scudetto. La stagione per gli uomini di, invece, non decolla. E’ arrivata la terza sconfitta consecutiva tra campionato e Champions League e la situazione è sempre più preoccupante. I campioni d’Italia sono lontanissimi dvetta della classifica: -14 dall’Inter e -12 d. Foto di Alessandro Di Marco / AnsaL’inUnchiave è passato inosservato e ...

Altre News in Rete:

One Tree Hill: Robbie Jones svela il vero motivo dell'uscita di scena del suo Quentin

Alla fine Quentin sarebbe tornato in qualche altro, sotto forma di, ma l'esperienza di Robbie Jones in One Tree Hill si è conclusa così. In seguito l'attore ha recitato in diversi ...

Adani segnala un rigore fantasma per il Napoli contro la Juventus: Non esiste nessun replay Fanpage.it

Hanmer Hall, William e la villa infestata: che casa sarebbe “senza un fantasma” Sky Tg24

Adani segnala un rigore fantasma per il Napoli contro la Juventus: “Non esiste nessun replay”

Durante la moviola de La Domenica Sportiva segnalato un episodio da moviola di Juve-Napoli, sfuggito in sede di commento e non oggetto di replay ...

Juventus-Napoli, la pagella: Rramhani ancora flop, Kvara è un fantasma ma Osimhen è generoso

Ancora Gatti protagonista e goleador per la Juventus che si impone sul Napoli 1-0 allo Stadium, grazie al gol del suo difensore centrale, come aveva già fatto con il Monza, e conquista ...