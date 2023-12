Ennesima morte bianca | morto un 28enne a Milano

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 11 dicembre 2023)un operaio. Il giovane è stato colpito dal carico di una gru A, oggi 11 dicembre, si è verificata l’. Un operaio di 28 anni di origini egiziane è stato schiacciato dal carico di una gru in un cantiere edile in via Parravicini, nella zona della Stazione Centrale. Inutili i soccorsi, il giovane èsul colpo. Secondo la ricostruzione dei fatti, l’incidente mortale si è verificato durante la movimentazione dell’autogru, a seguito della quale una cassaforma si è sganciata cadendo sull’uomo. I medici del 118 hanno solo potuto constatarne il decesso. Il cugino della vittima ha raccontato al Corriere della Sera. «Era in Italia solo ...