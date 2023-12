Enel Lavora con Noi | 20 Assunzioni previste a Dicembre

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Continuano lediin Italia: asono presenti oltre 20 posti di lavoro a tempo indeterminato in varie zone d’Italia. Per comodità dei nostri lettori li abbiamo ordinati lasciando il link diretto al sito diCareers in modo che si possa inviare subito il Curriculum: tenete sempre come riferimento per cercare lavoro inla nostra paginacon Noi. Come preparare il Curriculum perImportante: ricordiamo di allegare sempre una lettera di presentazione personalizzata in base all’offerta di lavoro per la quale si sta inviando la candidatura, e raccomandiamo anche di avere un profilo Linkedin e Facebook ordinato perché ormai i recruiter oltre al CV controllano anche i profili social dei candidati facendo una ...