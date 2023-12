Empoli-Lecce LIVE 0-0 | primo quarto d’ora pieno di emozioni e occasioni

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Al Castellani, il match valido per la quindicesima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronacaAl Castellani,si affrontano nel match valido per la quindicesima giornata della Serie A 2023/24.0-0: sintesi e moviola 18? –pallone per Piccoli che prova la girada sul cross di Banda, ma il pallone finisce a lato 16? – Bravo Banda a recuperare palla in alta e cross sul secondo palo per Sansone, ma il cross è poco preciso e il pallone finisce a lato. 14? – Angolo per l’: Cancellieri svetta bene di testa indirizzando sul secondo palo, dove era appostato Caputo. Palla troppo veloce per la sua deviazione e pallone che finisce fuori non di ...