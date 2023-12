Empoli Lecce | le probabili formazioni | D’Aversa cambia in attacco

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Questa sera in campo in Serie A uno dei due posticipi tra, ecco lecon le scelte di Andreazzoli eQuesta sera in campo in Serie A uno dei due posticipi tra, ecco lecon le scelte di Andreazzoli e(4-2-3-1): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Cacace; Fazzini, Ranocchia, Maleh;ghi, Cancellieri; Caputo. Allenatore: Andreazzoli.(4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Rafia; Banda, Krstovic, Sansone. Allenatore: