Empoli-Lecce 1-1 | toscani e pugliesi si spartiscono la posta in palio

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Al Castellani, il match valido per la quindicesima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live Al Castellani,si affrontano nel match valido per la quindicesima giornata della Serie A 2023/24.1-1: sintesi e moviola 95? – Finisce il match. 90? – Cinque di recupero. 78? – Che parata di Falcone! Il portiere delrisponde bene ad un colpo di testa ravvicinato di Luperto. 72? – GOL– Ha segnato Cambiaghi. L’pareggia il match. 64? – GOL– Prima occasione della ripresa e gol per il. Banda ci prova dai 30 metri, il pallone è centrale e destinato a Berisha che se la lascia passare ...