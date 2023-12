Empoli-Lecce 1-1 | il tabellino

Altre News in Rete:

Papera Berisha e autogol Rafia: 1 - 1 tra Empoli e Lecce

(Firenze) - Finisce in parità al Castellani. Andreazzoli perde in avvio prima Caputo, poi Bereszynski per infortunio e al 64' va sotto sul tiro di Banda, sul quale Berisha manca clamorosamente ...

Empoli-Lecce, Serie A: Pronostico, Probabili Formazioni e Come Vederla in TV e Streaming Bottadiculo

Empoli-Lecce 1-1 diretta L'Empoli sfiora il vantaggio su schema da calcio piazzato

75' - L'Empoli sfiora il vantaggio su schema da calcio piazzato 71' - Empoli-Lecce 1-1 - Pareggio toscano su un cross deviato. Cambiaghi crossa, Rafia mette il ginocchio e la deviazione è fatale per ...

Berisha, che papera in Empoli-Lecce! Presa mancata e palla tra le gambe

L'errore del numero uno dei toscani, che ha permesso ai giallorossi di sbloccare il risultato nella sfida della quindicesima giornata ...