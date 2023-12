Empoli e Lecce si dividono la posta | 1-1 al Castellani

(Di lunedì 11 dicembre 2023)(ITALPRESS) –non si fanno male: finisce 1-1 il primo posticipo della 15^ giornata, a decidere il match il gol di Banda e l'autogol di Rafia. I toscani rimangono a un punto di distanza dalla zona retrocessione, terzo pareggio consecutivo per i giallorossi impegnati nel prossimo turno contro il Frosinone. Gli azzurri, invece, sfideranno il Torino. Tanta intensità ma poche emozioni nel primo tempo di un match sostanzialmente equilibrato. Se l'ha faticato a costruire a gioco a centrocampo, ilnon è riuscito a sfruttare il tridente offensivo composto da Sansone, Piccoli e Banda. I padroni di casa ci hanno provato con Cambiaghi, ma l'attaccante azzurro ha trovato davanti a sè Falcone: a pochi minuti dal termine del primo tempo Andreazzoli ha perso Caputo, forzato il cambio ...

