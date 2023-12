Empoli | Caputo va ko | le condizioni

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Quaranta minuti. Tanto è durata-Lecce per. Il bomber dei toscani si è arreso per un problema fisico e ha chiesto...

DIRETTA Serie A, Empoli - Lecce 0 - 0 | Berisha dice no a Pongracic LIVE

... su questo stesso campo, i toscani si imposero con il punteggio di 1 - 0 grazie al rigore messo a segno da. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio 'Castellani' trae Lecce live ...

Empoli-Lecce 0-0 diretta Il Lecce prova a sfondare a sinistra quotidianodipuglia.it

Empoli, infortunio per Caputo: costretto al cambio Pazzi di fanta

Cancellieri per Caputo di poco fuori

15' - L'Empoli torna in attacco con un tiro dal limite deviato in angolo. Corner per l'Empoli con il Lecce che marca a zona. Cancellieri per Caputo di poco fuori ...

Piove al "Castellani", Piccoli titolare

0' - Piccoli gioca dal primo minuto. Questa la novità più rilevante nell'undici di D'Aversa Il Lecce in campo al "Castellani" di Empoli per il ...