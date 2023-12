Empoli | Andreazzoli | “C’è rammarico perché potevamo vincere | Cambiaghi sta crescendo”

Leggi su sportface

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Dopo il pareggio interno 1-1 contro il Lecce, l’allenatore dell’Aurelioha parlato ai microfoni di DAZN: “Un pizzico di, forse di più c’è. La squadra ha giocato bene soprattutto nel secondo tempo. Nel primo tempo avevamo il freno a mano tirato. Non tutto scorreva bene. Nella ripresa la situazione è cambiata, siamo stati bravi anche a reagire. Abbiamo avuto tante occasioni per essere felici“. Sull’errore di Berisha: “L’ho abbracciato negli spogliatoi, allora cosa dovrei fare con quelli che sbagliano un goal? Capitano errori del genere, quando li fa il portiere è più vistoso. Il portiere ha una grande responsabilità“.ha poi parlato del problema di Caputo: “Ha avuto un crampo forte, non voleva la pena di rischiarsi. Bereszynski ha forse qualche problema in più. Baldanzi tornerà ...