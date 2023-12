Emilia-Romagna | scontro fra treni tra Faenza e Forlì | 17 feriti

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Circolazione ferroviaria sospesa tra Castelbolognese e, in, a seguito di un urto tra due, un Frecciarossa e un regionale, sulla linea Bologna-Rimini. L'urto è avvenuto tra. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno soccorso alcuni passeggeri contusi. In totale, si apprende da fonti ditalia, isarebbero 17, "tutti lievi". Il Frecciarossa - secondo quanto si apprende - viaggiava da Lecce a Venezia con circa 400 viaggiatori a bordo. Il regionale viaggiava tra Pesaro e Bologna con una sessantina di viaggiatori a bordo. Secondo le prime informazioni il Regionale R1742 avrebbe tamponato il Frecciarossa FR8898. Nel video, le operazioni di soccorso da parte dei Vigili del Fuoco.

