Elon Musk riabilita l’account di Alex Jones | il complottista che lucrò sulla strage di 20 bambini

(Di lunedì 11 dicembre 2023) «Il mio primogenito è morto tra le mie braccia. Ho sentito il suo ultimo battito cardiaco. Non ho pietà per chiunque utilizzi la morte diper guadagno, politica o fama». Cosìaveva negato il ritorno su Twitter/X di, bandito dalla piattaforma nel 2018 per aver violato le regole della Community. Appena un anno dopo, attraverso un sondaggio privo di ogni controllo terzo che ne garantisca l’integrità del risultato,cambia idea edel più grandedella storia americana che attraverso il media InfoWars aveva speculato sull’omicidio di ventitra i 6 e 7 anni accanendosi contro le loro famiglie. Parliamo della ...