(Di lunedì 11 dicembre 2023) (Adnkronos) – Per le"seguiremo la prassi e confermeremo i". A dichiararlo è il vicepremier, ministro degli Esteri e leader di Forza Italia Antonio, che in un'intervista a 'Il Messaggero', chiarisce: "A meno che un partito non decida di sostituirlo e, come abbiamo fatto in Molise candidando Roberti al posto

Altre News in Rete:

Elezioni regionali 2024, Tajani: "Confermiamo candidati uscenti"

Le parole del leader di Forza Italia in una intervista al Messaggero Per le"seguiremo la prassi e confermeremo i candidati uscenti". A dichiararlo è il vicepremier, ministro degli Esteri e leader di Forza Italia Antonio Tajani , che in un'intervista a 'Il ...

Elezioni Regionali, mossa di Salvini: «Candidiamo gli uscenti». No al riequilibrio chiesto da FdI ilmessaggero.it

Elezioni regionali, il vicepremier Tajani: «Candidiamo i governatori uscenti» - L'Unione Sarda.it L'Unione Sarda.it

Elezioni regionali 2024, Tajani: "Confermiamo candidati uscenti"

(Adnkronos) - Per le elezioni regionali "seguiremo la prassi e confermeremo i candidati uscenti". A dichiararlo è il vicepremier, ministro degli Esteri e leader di Forza Italia Antonio Tajani, che in ...

Regionali Basilicata 2024, scricchiola il fronte pro-Chiorazzo

Per cercare di contendere al centrodestra la guida della Regione alle elezioni di inizio 2024. In una lunga nota pubblicata sulla sua bacheca Facebook, Lacorazza non ha infierito sul fallimento di ...