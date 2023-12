Elettrodotto Montecorvino-Benevento | presentazione degli esiti della Consultazione Pubblica

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl prossimo 19 dicembre Terna, la Società guidata da Giuseppina Di Foggia che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale, presenterà gliai cittadini dei 29 Comuni interessati dal futuro collegamento a 380 kV, denominato “SE-SEIII”. Durante l’appuntamento, che si svolgerà in modalità digitale tramite la piattaforma Teams, a partire dalle ore 17, verranno presentate al territorio le analisi e i riscontri alle osservazioni pervenute nell’ambitorelativa alla nuova infrastruttura che interesserà le province di Avellino,e Salerno. A valle dell’incontro, Terna avvierà la progettazione di ...

