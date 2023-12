Educazione in strada | la presentazione del progetto in Comune a Casapulla

(Di lunedì 11 dicembre 2023). Domani pomeriggio, martedì 12 dicembre, a partire dalle ore 17,30, nella sala consiliare ‘Vescovo Michele Natale’ deldi, ci sarà ladelin’. L’iniziativa dialla sicurezzale, organizzato dall’assessorato alla Polizia municipale, é rivolto agli studenti, residenti a, che frequentano la scuola primaria (classi quinte) e la scuola secondaria di primo grado (classi prime, seconde e terze), anche in istituti di altre città. Con ildie prevenzionele l’amministrazione comunale punta a fornire ai più giovani le nozioni basilari per circolare per le ...

