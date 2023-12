Edoardo Leo | ospiti speciali per le due date di “Ti racconto una storia” all’Arcimboldi

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 11 dicembre 2023) ROMA – “Sta per finire una lunga serie di repliche di “Tiuna”. Questa settimana in Lombardia dove farò due repliche il 13 e 14 dicembre al Teatro degli Arcimboldi e saranno davvero duecona sorpresa che verranno a trovarmi sul palco. Poi proseguiamo il 15 a Varese e il 16 a Legnano. Poi chiudiamo il sipario del 2023 con lo spettacolo di Capodanno all’Auditorium Parco della Musica a Roma. E riprendiamo nel 2024. Grazie a chi c’è stato, a chi ha partecipato. Grazie per le vostre risate, i vostri applausi, i vostri occhi lucidi. Ogni sera è stata una festa. Come sempre dovrebbe essere il teatro”. Lo scrive sui suoi canali social l’attore e registaLeo (foto). L'articolo L'Opinionista.