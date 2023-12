Ecco il gigantesco buco nero che sta crescendo con un ritmo mai visto finora

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Tra gli oggetti più intriganti per gli scienziati il “club” dei buchi neri offre sempre nuove scoperte e sfide alla comprensione. Un, di 1,6 milioni di masse solari, stacon unaccelerato maied è già un bersaglio di studio per gli astronomi. Nonostante le sue dimensioni, si trova in una galassia 25 volte più piccola della Via Lattea, e a stupire di più è la sua età. “Questa scoperta può essere rilevante per le stime del tasso e delle proprietà dei segnali di onde gravitazionali provenienti dall’Universo primordiale – scrivono gli autori – che saranno rilevate da futuri osservatori come LISA”. Si è formato, infatti, quando l’universo era giovanissimo e aveva solo 420 milioni di anni, ovvero il 3% della sua età attuale. ...