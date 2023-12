Ecco chi c' è dietro gli insulti a Gino Cecchettin | la denuncia di Burioni

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Robertoin difesa di. Il padre di Giulia, 22enne uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, è stato preso di mira dai soliti odiatori. Attacchi non piaciuti al virologo, che ha scritto un post su X in solidarietà all'uomo. "Prima no-vax, poi pro-Putin, adesso insultano il padre della povera ragazza uccisa. Sono sempre gli stessi, controllate pure". Lo stessointende intraprendere azioni legali. L'avvocato Stefano Tigani ha presentato una prima querela per diffamazione alla Polizia postale per i messaggi contenenti decine di frasi di odio e video deliranti rivolti a Giulia via web. Una seconda querela per diffamazione, secondo quanto si apprende, è stata fatta invece da Elena, la sorella della 22enne, nei confronti del consigliere regionale Stefano Valdegamberi, che in un post aveva scritto ...