“E voi come fate la doccia? Io lascio il doccino dietro le spalle e faccio cadere l’acqua sulla schiena” | il video dell’influencer Lovey Lee è virale in poche ore

(Di lunedì 11 dicembre 2023) “Vilatenendo ilalle vostreo davanti a voi?”. Il quesito balzano anzichenò ha fatto il giro di Tik Tok da cheLee, influencer statunitense, ne ha parlato in una clip. “Io e mia mamma parlando abbiamo realizzato che facciamo lain due modi diversi, e voi?”, ha chiesto la ragazza.fa notare il Daily Mail, i commenti sono arrivati a decine. “Ioil modo che ilresti alle miee certo, occasionalmente mi giro, ma mia mamma lo tiene di fronte a sé in modo chele arrivi direttamentefaccia”. Dopo 48 ore dalla pubblicazione, ilaveva già superato i 3,6 milioni di visualizzazioni. Alcuni ...

Altre News in Rete:

“E voi come fate la doccia Io lascio il doccino dietro le spalle e faccio cadere l’acqua sulla… Il Fatto Quotidiano

Come scegliere lo Scooter 50: i top 10 selezionati per voi [GUIDA] - Guide Moto.it

Come scaricare musica da Spotify e ascoltarla offline

Ma come fare se non si ha a disposizione una gran quantità di traffico dati o si è all'estero Vi farebbe comodo avere a disposizione la vostra vecchia libreria di MP3, ma niente paura: la piattaforma ...

"Un'estate fa", perché il finale ha rovinato la bellissima serie tv di Sky

Completamente opposta è la versione dei viaggi indietro nel tempo descritta da George RR Martin in Game of Thrones, tanto nei libri quanto nella serie HBO. In questo caso il concetto è ben riassunto ...