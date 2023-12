È SEMPRE MEZZOGIORNO | FICARRA E PICONE E TANTI VIP NELLA CUCINA DI ANTONELLA

Leggi su bubinoblog

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Fiocchi rossi e lucine, il grande albero di Natale addobbato sullo sfondo e tante sorprese, idee e suggerimenti per i giorni di festa a “È!”, il cooking show di AntoClerici che ha riportato la fascia di pranzo di Rai1 ai fasti passati.gli ospiti attesi, tra cuimartedì 12 dicembre, Alketa Vejsiu giovedì 14 e Paolo Belli in collegamento per Telethon venerdì 15. Dall’antipasto al dessert, i cuochi che si alternano ai fornelli suggeriranno idee per le ricette da gustare in compagnia di famigliari e amici. AntoClerici al loro fianco, ai fornelli, per spiegare ogni passaggio delle preparazioni e svelare trucchi preziosi. Nel cast fisso del programma Daniele Persegani, nel ruolo di professore, che settimanalmente guida ...