È davvero il trucco il principale colpevole dell' insorgenza delle imperfezioni sulla pelle?

Leggi su iodonna

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Nel mondoa cosmesi sono tanti i miti da sfatare, uno di questi è che il make up possa peggiorare la condizione’acne. Vero per metà: ciò che può aggravare la condizione cutanea è l’utilizzo di prodotti cosmetici troppo aggressivi, formule e texture pesanti, ma anche un’errata skincare routine. Tutto ciò che c’è da sapere. Acne in estate: cos’è, perché succede e le regole da seguire X ...