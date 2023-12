Draghi in Europa e Gentiloni a Roma rischiano di scombinare le carte del Pd

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 11 dicembre 2023) La freddezza con la quale il Pd ha accolto lo scoop di Repubblica sulla possibile leadership europea di Mariola dice lunga sullo stato di confusione mentale di questo partito. Anzi, no: non è tanto confusione quanto terrore che un clamoroso ritorno dipossa fare saltare tutta l’ideologia dell’attuale Pd. Dietro il no comment di Elly Schlein non c’è infatti soltanto una legittima prudenza su quella che è a tutt’oggi un’indiscrezione giornalistica riportata da Claudio Tito, e cioè non che SuperMario scenderà in campo ma che Emmanuel Macron ci sta lavorando sino al punto di averne parlato con il Cancelliere tedesco Olaf Scholz, e scusate se è poco. La scommessa supresidente della Commissione Europea nasce dunque nel cuore del riformismo europeo di governo, lungo l’asse Parigi-Berlino che in questa fase è in ...