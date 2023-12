Donna si presenta al salone con capelli arruffati – quando parrucchiera posa le forbici | la donna è irriconoscibile

Leggi su it.newsner

(Di lunedì 11 dicembre 2023) La vita può prendere rapidamente una brutta piega e per alcune persone questo può significare non riuscire più a prendersi cura di se stessi. Non conosciamo il vissuto di questa, ma possiamo dire con certezza che ha avuto una trasformazione incredibile con la sua. Ci sono molte ragioni per cui alcune persone non possono o non vogliono prendersi cura dei propri. Molte persone vivono in circostanze difficili, magari come i senzatetto, il che rende difficile mantenere il proprio sostentamento e il proprio aspetto. Ma unadi Islington, a Londra, ha deciso di aiutare unai cuistavano diventandoe aggrovigliati. La, che si fa chiamare ...