Donna nel baule | è svolta nelle indagini | cosa è successo

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Nel cuore di Mondragone, un giallo sconvolgente ha scosso la comunità: la morte di Concetta Infante, 77 anni, originaria di Portici, getta ombre pesanti sulla figlia con cui conviveva, ora al centro delledella Procura di Santa Maria Capua Vetere. Il corpo dellaè stato ritrovato in circostanze raccapriccianti: nascosto in unnella sua abitazione, sigillato con nastro adesivo, scoperto dall’altra figlia, giunta da Abruzzo preoccupata per la mancanza di notizie. La figlia indagata, finora silenziosa, aveva impedito qualsiasi contatto tra la sorella e la madre per un tempo prolungato. Questo isolamento ha spinto la figlia abruzzese a un viaggio frettoloso e fatale verso Mondragone, culminato nella macabra scoperta del cadavere della madre, in avanzato stato di decomposizione. Lesi ...