Donna morta nel baule | la figlia di Concetta crolla | “Non c’erano soldi…” Era lì da un mese

(Di lunedì 11 dicembre 2023)trovata senza vita in un, indagata ladi 40 anni. È giallo su quanto avvenuto aInfante, la signora di 77 anni trovata cadavere chiusa dentro unsigillato con del nastro adesivo. Ilsi trovava in una camera da letto della casa dove laviveva con la. Il decesso risalirebbe ad une mezzo fa. A scoprire il cadavere, sabato 9 dicembre, sono stati i famigliari della pensionata. La Procura ha aperto un fascicolo e l’ipotesi di reato è occultamento di cadavere. Al momento risulta indagata proprio ladi 40 anni che viveva con la vittima. La, disoccupata, ha raccontato ai carabinieri che la mamma aveva avuto oltre un...

