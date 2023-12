Dolori intercostali | cause e come farli passare

Leggi su dilei

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Il dolore costituisce un elemento di allarme con cui l’organismo ci segnala un possibile malfunzionamento. Quando questo interessa il torace, può suscitare molta preoccupazione. I, infatti, possono essere lievi, moderati o intensi e durare per alcuni minutiper diverso tempo. Spesso sono da ricondurre a cambi di temperatura o a strappi muscolari, ma non mancano i casi in cui la causa è la presenza di una condizione importante. Ad ogni modo, se il dolore è intenso e persistente, è necessario rivolgersi ai servizi sanitari di emergenza. Le coste costituiscono parte della struttura ossea che compone la gabbia toracica. Se ne contano 12 paia e sono disposte nella regione anteriore e laterale del corpo. Oltre alle coste, la gabbia toracica è costituita da: sterno (un osso); vertebre toraciche ...