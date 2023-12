Altre News in Rete:

Djokovic rivela: "Nadal mi ha fatto incazz e a volte mi vergogno di me stesso"

Il modo in cui bevono, sudano e respirano trasmette informazioni fondamentali perche prende tutto in considerazione, valutando come sfruttare i loro punti ...

Djokovic rivela: “Nadal mi ha fatto incazz… e a volte mi vergogno di me stesso” Corriere dello Sport

Tennis, Novak Djokovic rivela: "Sarei molto sorpreso se Sinner non vincesse Slam e non diventasse n. 1" OA Sport

Djokovic rivela: “Nadal mi ha fatto incazz… e a volte mi vergogno di me stesso”

ll tennista serbo si confessa, tra strategie e autocritiche: “Sono stato additato come l’uomo più cattivo del mondo, ma…” ...

Novak Djokovic ribadisce: "Non sono un no vax, difendo la libertà di scelta"

Djokovic lo ha però interrotto e ci ha tenuto a sottolineare come si tratti del frutto di un lavoro che ha realizzato nel corso della sua carriera. "Devo correggerti, non è un regalo, è qualcosa che ...