Djokovic | «Col Covid ero diventato il cattivo del mondo | non mi era mai successo prima»

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Novakè stato ospite agli studi della Cbs, dove si è raccontato in una lunga intervista al programma “60 minutes”. Il tennista serbo si è detto carico e pronto ad affrontare la nuova generazione di tennisti all’orizzionte (di cui fanno parte Alcaraz, Sinner e Rune) «Penso che in un certo senso risveglino una bestia dentro di me». Gli allenamenti dinon si basano più solo sulla tenuta fisica, ma anche a rafforzare quella mentale: «Non è un regalo. È qualcosa che arriva con il lavoro» «La differenza, immagino, tra i ragazzi che riescono a diventare i più grandi campioni e quelli che lottano per raggiungere il livello più alto, è la capacità di non rimanere troppo a lungo in quelle emozioni. Quindi per me è davvero relativamente breve. Quindi non appena lo sperimento, lo riconosco. Forse, sai, scoppio. Urlo in campo, qualunque cosa ...