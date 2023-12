Distruggono e buttano la panchina rossa appena inaugurata all’Università La Sapienza di Roma «Non le vogliamo | vogliamo ascolto» – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 11 dicembre 2023) «Le vostre panchine rosse non le, le gettiamo nell’indifferenziato, pretendiamoe transfemminismo, non panchine rosse». Così, su Instagram, Zaum, rivendica l’azione nell’universitàna dove stamane è stata distrutta unasimbolo della lotta contro la violenza sulle donne, installata solo un paio d’ore prima sul vialone principale dell’università. A scoprire laerano stati il sindaco Roberto Gualtieri con la rettrice Antonella Polimeni e la As. Questo perché mentre avveniva la distruzione della, nell’Aula Magna dell’ateneo si teneva il convegno “Amami e basta –e Ascontro la violenza ...