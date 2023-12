Dissalare il baccalà | il metodo perfetto per farlo e come riconoscere quello vero!

Leggi su donnaup

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Molto spesso durante i pranzi e le cene delle feste di Natale si serve a tavola un buonissimo. Ovviamente in ogni regione viene cucinato in modo diverso e secondo l’usanza di alcune ricette tipiche. Tuttavia ilper arrivare fino a noi compie un viaggio lungo 4000 km proprio perché proviene dalla Norvegia. Con il tempo questa pietanza è diventata parte integrante delle nostre usanze natalizie ma è anche vero che per renderlo indimenticabile per il palato di tutti bisogna sceglieregiusto e dissalarlo nel modo corretto. Perquesto pesce bisogna seguire dei procedimenti specifici da fare a casa. Se hai bisogno di saperne di più e di capiredi alta qualità devi solo continuare a leggere....