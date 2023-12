Disponibili i 7 episodi della seconda parte di “DI4RI 2”

Leggi su webmagazine24

(Di lunedì 11 dicembre 2023) MILANO – I 7di “2”, la serie italiana Netflix di successo per ragazzi creata da Simona Ercolani, prodotta da Stand By Me, sonoin Italia dal 6 dicembre, e prossimamente in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Gli ultimisono accompagnati dalle note di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: “The Crown” torna su Netflix dal 16 novembre SUBURRÆTERNA dal 14 novembre su Netflix Rebel Moon –1: Figlia del Fuoco su Netflix dal 22 dicembre Lastagione di ‘Odio il Natale’ su Netflix dal 7 dicembre ‘Griselda’ su Netflix dal 25 gennaio 2024 Vodafone Netflix un inizio al top