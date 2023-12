Difesa civica | a Roma un convegno alla Camera dei Deputati

Leggi su italiasera

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Si terrà venerdì 15 dicembre alle ore 10,30, presso la sala stampa delladei, in via della Missione a, un incontro dal titolo ‘Il difensore civico per la tutela e la promozione dei diritti, della partecipazione e della cittadinanza attiva’. L’occasione è costituita, come ricorda la stessa locandina dell’evento, dal 75esimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, che ricorreva esattamente il 10 dicembre scorso. L’incontro è organizzato dal Coordinamento nazionale dei difensori civici delle Regioni e delle Province autonome italiane e a portare i saluti istituzionali sarà l’attuale presidente di questo organismo e Difensore civico del Lazio, dott. Marino Fardelli. Un saluto sarà dato anche dal Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonio Aurigemma, nonché da Gennaro Oliviero, ...