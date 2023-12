Dietro all' ipnosi c' è poca conoscienza eppure è una forma psicoterapeutica che può aiutare molto

Leggi su iodonna

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Che cos’è l’? E l’auto? Perché può essere utile ricorrere a queste forme psicoterapiche? Le domande attorno all’argomento sono parecchie, anche perché l’argomento incuriosisce. Complici film e serie tv, si ha un’idea poco chiara di questi due fenomeni che, come spiega l’esperta, non si discostano didal normale dormiveglia, la condizione che precede il vero e proprio addormentamento. E che può essere di grande aiuto per affrontare ansie, stress ma anche per migliorare le proprie pernce. ...