Diamanti | «Inter e Juventus consolidate! Inzaghi non è uno scienziato ma…»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 11 dicembre 2023)prova a immaginare l’senza Lautaro Martinez ma non per un periodo troppo prolungato. L’ex centrocampista italiano,venuto a “Speciale Serie A” sulle frequenze di Radio TV Serie A con RDS, parla della squadra nerazzurra ma anche dicome allenatore SQUADRA CONSOLIDATA – Capitano, capocannoniere e leader ma paradossalmente “sostituibile” per Alessandro: «In questo momento, sicuramente, con lo stato di squadra consolidata come l’, potrebbe fare a meno anche di Lautaro Martinez per poco tempo. Però è chiaro che tutte le squadre, senza i propri giocatori importanti, alla lunga farebbero fatica. L’in questo momento forse è l’unica a cui poter togliere un calciatore, insieme alla, senza abbassare il ...