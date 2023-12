Diabete | come lo smartphone riuscirà a scoprire se ce l’hai

Leggi su dilei

(Di lunedì 11 dicembre 2023) “Il telefono, la tua voce”. un tempo c’era una pubblicità che recitava più o meno così. Oggi, con l’avanzare della tecnologia, lodiventa uno strumento in grado di migliorare il benessere. E non solo perché ci incita a camminare, ci controlla l’attività fisica, monitora il riposo e svolge tante altre funzioni che possono aiutarci a star bene. In futuro, anche semplicemente analizzando la nostra voce, il dispositivo potrà essere di grande aiuto per svelare la presenza delo monitorare eventuali aumenti e cali drastici della glicemia. A dimostrarlo è una ricerca apparsa su Mayo Clinic Digital Health. Cosa lega voce eUno dei problemi principali quando si parla didi tipo 2, ovvero la forma più comune della malattia, è riconoscere per tempo la presenza della patologia. Altrimenti c’è il ...