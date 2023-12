Deschamps su Pogba | 'Troppo per una persona sola | la richiesta della Procura è pesante'

Altre News in Rete:

Francia, Deschamps: 'Sono triste per Pogba, è una persona forte ma...'

In un'intervista concessa al quotidiano Le Parisien , Didierha parlato di Paul, che in caso di squalifica per doping rischia di non vestire più la maglia della Francia. " Adoro tutti i miei giocatori, ma sono triste per ciò che sta vivendo ...

Deschamps: "Pogba è forte, ma quel che sta vivendo è troppo per una sola persona" La Gazzetta dello Sport

Deschamps: "Sto male per Pogba, è troppo per una persona sola" Tutto Juve

Deschamps: "Sto male per Pogba, è troppo per una persona sola"

Intervistato da Le Parisien, il ct della Francia Didier Deschamps parla così del Paul Pogba e del delicato momento che il calciatore della Juventus sta vivendo: "Amo tutti i ...

Mbappé Ballon d’Or, le scandale dénoncé

Relégué au troisième rang de la hiérarchie du Ballon d’Or 2023, Kylian Mbappé a pu être lésé par des votes farfelus.