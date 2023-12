Deschamps | «Il calcio è lo specchio della società | c’è più eccesso e più odio»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Il commissario tecnicoFrancia, Didier, ha rilasciato un’intervista a le Parisien. Di seguito alcuni estratti dell’intervista: «L’età medianazionale si è sicuramente abbassata, ma il gruppo conta su giocatori abituati alle grandi competizioni con i migliori club europei. Sono felici di ritrovarsi nella squadra francese. Ogni giorno sono sottoposti a enormi pressioni. Anche per me è così e mi piace, soprattutto perché lo vogliono loro e sono esigenti con se stessi». Nel 2023 le dimissioni del presidente federale Noël Le Graët. «Nessuno dovrebbe dimenticare tutto quello che ha fatto per più di 10 anni nella federazione. Mi ha sempre sostenuto, nei momenti più difficili come durante lo spareggio (per il Mondiale 2014) contro l’Ucraina nel 2013. Una vera svolta. Nel tempo si è instaurato un rapporto di fiducia, ...