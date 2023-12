Denunciato per furto aggravato di energia elettrica | 50enne prosciolto

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEra statoper una ipotesi didi, nei confronti di un vicino, per il qual motivo era stato destinatario di un avviso di conclusione delle indagini, nei cui confronti. Il suo legale di fiducia, il penalista, avvocato Massimo Viscusi, aveva presentato delle memorie difensive ben articolate e coincise, sulla scorta di tutta una serie di elementi probanti e probatori, portati meticolosamente all’attenzione dell’Organo inquirente, anche e soprattutto alla luce delle nuove disposizioni normative presenti nella Riforma Cartabia: procedibilita’ dei reati su querela di parte (non più d’ufficio), omessa identificazione della persona indagata (in quanto nato all’estero), omessa querela/denuncia da parte della persona offesa e decadenza dai ...

