Deliri e complotti sulla morte di Giulia | tutte le teorie più folli “Giulia non è morta e la sorella non esiste”

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 11 dicembre 2023) In seguito alla tragicadiCecchettin, uccisa dal fidanzato Filippo Turetta a Fossò, Venezia, si è scatenata un’ondata diste e assurde speculazioni, alimentate da una parte del web. Nonostante la gravità del femminicidio, che ha spezzato una vita e distrutto due famiglie, si assiste al vergognoso spettacolo di chi si ciba di ombre e sospetti. Un profilo Facebook, affiliato alla setta QAnon, ha messo in dubbio ladi, notando dettagli strani riguardo alla bara durante il funerale: «…Noto poi un dettaglio: la bara è molto lunga (scende le scalinate). Strano per un corpo alto 1.64».Leggi anche:Gino Cecchettin a CTCF, un applauso lunghissimo: “Seguirò l’esempio di, voglio ...