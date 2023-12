De Rienzo | “Arbitri | sbagliano troppo Osimhen? Forse obbligato ad andare in Marocco”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Jolanda Deha parlato del momento del Napoli e degli errori arbitrali contro gli azzurri. La giornalista si è anche soffermata sul viaggio diin. Ai microfoni di 1 Station Radio, la giornalista Jolanda Deha commentato quanto sta avvenendo in queste ore in casa Napoli. La giornalista ha parlato dei troppi errori arbitrali che stanno penalizzando gli azzurri e del viaggio diinalla vigilia una una gara importantissima in Champions Legue contro il Braga. “La squadra è forte, vedo processi di crescita, e quando Mazzarri dice ‘il gol di Gatti si prova in allenamento’ mi rendo conto che ci sono problemi di preparazione. Il processo di crescita si ferma quando non hai più un maestro di calcio in panchina” Adl parla di necessità di imbrogli per ...