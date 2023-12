Daspo di un anno al presidente del Barletta

Leggi su agi

(Di lunedì 11 dicembre 2023) AGI - Ilonorario delCalcio, il 54enne Mario Dimiccoli, è stato colpito da un provvedimento diper la durata di un. Il provvedimento, notificato nei giorni scorsi, è stato emesso dalla questura di Lecce. L'episodio in esame riguarda i disordini avvenuti durante la partita disputata il 1 ottobre scorso, valevole per la quarta giornata del campionato dilettantistico di Serie D, tra Nardò e, allo stadio comunale di Matino. La partita si concluse tre reti a zero a favore della squadra di casa: questo avrebbe suscitato il malcontento del dirigente e di alcuni tesserati della società che, imputando alla terna arbitrale un comportamento di favore nei confronti della squadra di casa, si sarebbe diretto verso gli spogliatoi degli arbitri pronunciando accuse e offese. ...