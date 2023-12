Darmian | «Dare continuità ai risultati! Vogliamo il primo posto»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Matteoanticipa la conferenza stampa di Inzaghi, parlando lui perin vista di Inter-Real Sociedad. Queste le dichiarazioni del difensore prima della Champions League. CONFERENZA– Questa la conferenza stampa dialla vigilia di Inter-Real Sociedad. Tutti dicono che l’Inter quest’anno è più forte. Per voi giocatori cos’è cambiato? Per noi non è cambiato un granché. Cerchiamo di scendere sempre in campo con la giusta determinazione per portare a casa la vittoria. L’anno scorso, soprattutto in campionato, non siamo riusciti adi risultati e dobbiamo cercare di evitare questo errore. C’è la consapevolezza di anad affrontare un avversario che può far soffrire l’Inter come non succede abitualmente? Sapevamo già da prima ...