Dall’Inghilterra | “Ceferin punta alla presidenza Uefa fino al 2031”

(Di lunedì 11 dicembre 2023) “Guerra civile”. Così titola il Daily Mail, rivelando l’intenzione del presidente Aleksanderdi rimanereguida dell’organo che governa il calcio europeoal. In carica dal 2016,resterà in carica almenoal 2027, ma secondo il ‘Mail’ i suoi alleati avrebbero proposto di modificare lo statuto in modo da consentire al dirigente sloveno di candidarsiper un ulteriore mandato. La proposta però sta trovando la resistenza di David Gill, ex direttore generale del Manchester United. Perché la modifica dello statuto passi servirebbero al Congresso due terzi dei voti dei Paesi membri (28 su 55). SportFace.