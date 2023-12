Dal gel shower allo spritz al profumo biscotto | quando la bellezza è golosa

Leggi su diredonna

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Se c’è un modo per rendere la tua routine diirresistibilmente, è immergersi nel mondo del gourmand. Beautyfool, piattaforma di recensioni e test beauty, ha preparato una selezione speciale di prodotti deliziosi proprio per mostrarci quanto lapossa essere anche accattivante per il palato. I cosmetici gourmand che deliziano la mente La cosmetica gourmand è molto più di una semplice routine di; è un’esperienza sensoriale che si avvicina al mondo della gastronomia. Si tratta di prodotti che non solo si prendono cura della pelle e dei capelli, ma offrono un’esperienza multisensoriale, coinvolgendo gli odori, i sapori e le sensazioni tipiche di delizie culinarie. Questi prodotti sono formulati con ingredienti che richiamano aromi e profumi golosi, come miele, cioccolato, frutta, spezie e ...