Daddy Yankee dice addio al reggaeton per Gesù | Ma cosa c’entra la Macarena?

Leggi su nonsolo.tv

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Ramón Luis Ayala Rodríguez è una icona del. È stato, sarebbe meglio dire, perché ha annunciato nel corso di un concerto il suoalle scene per dedicarsi interamente al percorso di fede intrapreso. E se il nome Ramón Luis Ayala Rodríguez può risultare ignoto ai più, ben noto è il suo nome d’arte,. “Non mi vergogno di dire a tutto il mondo chevive in me e che io vivrò per lui. Per molti anni ho cercato di colmare un vuoto nella mia vita che nessuno è stato in grado di colmare. Sono andato alla ricerca di uno scopo ed in molte occasioni mi è sembrato di essere felice ma mancava in me qualche mi facesse sentire completo”: con queste paroleha annunciato il suoalle scene (di ...