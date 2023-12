Da milionario a disoccupato | a 41 anni si fa mantenere dai genitori | “Non accetto incarichi al di sotto delle mie qualifiche”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Dopo il successo ha perso tutto e non ha saputo rialzarsi. Ospite ad un recente episodio di “Financial Audit” su YouTube, un uomo di nome Brint Davy ha raccontato il suo lento declino, iniziato oramai più di 10fa. Da guadagnare mezzo milione di dollari l’anno, il 41enne è tornato a vivere da mantenuto a casa dei suoi. Non contribuisce a spese giornaliere, non ha un impiego ed è pieno di debiti per colpa del gioco d’azzardo e di piattaforme streaming con base ad abbonamenti come OnlyFans e Netflix. Tra l’intervistatore Caleb Hammer e l’ospite ci sono stati diversi momenti di confronto, in cui il primo gli domandava da dove nascesse la sua riluttanza per il lavoro. Brint ha quindi spiegato di non prendere in minima considerazioneche reputa “al dimie ...