Curling | Italia tra le protagoniste del WFG Masters 2023 | terzo Major della stagione

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Le nazionali dell’disono pronte a fare ritorno sul ghiaccio: dal 12 al 17 dicembre, saranno infatti ai nastri di partenza del WFG, di scena al Merlis Belsher Place di Saskatoon, in Canada. La competizione è riservata alle 16 migliori squadre del ranking mondiale e l’– che in virtù degli ottimi risultati degli ultimi tempi staziona nelle posizioni di vertice – ha diritto di parteciparvi. La squadra maschile si presenta da detentrice del titolo e potrà contare su Joël Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle). Oltre alla vittoria dello scorso anno, gli azzurri hanno conquistato anche i due slam ...

Altre News in Rete:

Piemonte capitale dello sport e dei giovani: dal 15 dicembre il trofeo Coni invernale

...e atleti under 14 provenienti da ogni regione d'competono in diverse discipline sportive invernali per vincere il titolo e sognare il traguardo olimpico. Dal pattinaggio artistico al, ...

Curling, l’Italia pronta all’avventura del WFG Masters, terza tappa del Grand Slam FISG

Italia in finale agli Europei di curling 2023: quando la partita vs Svizzera, orario e come vedere la nazionale femminile ... Olympics

Curling, argento per Angela Romei

C’era la turese Angela Romei sabato 25 novembre, a disputare una bellissima finale, con la Nazionale italiana di Stefania Constantini in Scozia. È stato così che la squadra azzurra ha […] ...

Olimpiadi 2026, il bob resta in Italia Previste 50 tonnellate di ammoniaca. Così il governo vuole riesumare (per poco) la pista di Cesana

Il destino della pista da bob per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, con il tentativo di far restare in Italia tutte le gare, è affidato a 50 tonnellate di ammoniaca. È questa la quantità richiesta per ...