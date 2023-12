Cuadrado nodo di Inzaghi | 2 ipotesi per Inter-Real Sociedad ? CdS

Leggi su inter-news

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Juanrimane unda sciogliere per Simonealla vigilia di. Il colombiano partirà dall’inizio o nuovamente a gara in corso?? Vigilia di. Simone, che oggi parlerà in conferenza stampa nel primo pomeriggio, ha unda sciogliere in difesa., a differenza di Davide Frattesi – il quale giocherà dall’inizio domani sera – è entrato nel secondo tempo di-Udinese, gara vinta 4-0 dai nerazzurri. Ma per domani rimane un: è in condizione per iniziare dall’inizio, oppure subentrerà a gara in corso? Nel caso avanzasse la seconda, ...